Vino: Dante Bonacina nuovo Amministratore Delegato dell’azienda Baglio di Pianetto

È Dante Bonacina, 55 anni, di cui oltre 25 trascorsi nel settore vinicolo, il nuovo Amministratore Delegato di Baglio di Pianetto, la cantina siciliana della famiglia Marzotto fondata nel 1997 a Santa Cristina Gela.

Da oltre 25 anni alla guida di Ca' del Bosco e dopo averla resa una delle aziende più virtuose della Franciacorta, Dante Bonacina approda al timone di Baglio di Pianetto succedendo a Francesco Tiralongo, improvvisamente scomparso lo scorso marzo.

"Francesco Tiralongo - dichiara Dominique Marzotto, presidente di Baglio di Pianetto - ci ha permesso di raggiungere risultati importanti e ha messo le basi per un necessario percorso di rinnovamento e crescita. Dante Bonacina ha raccolto il testimone con entusiasmo, e siamo sicuri che porterà avanti l'ambizioso progetto nel rispetto dell'ambiente e della centralità delle persone. Siamo quindi pienamente fiduciosi che Dante condurrà il sogno di mio padre, il Conte Paolo, a nuovi traguardi, in lui abbiamo individuato le qualità umane e professionali giuste per poter proseguire il lavoro svolto in passato e per affrontare le sfide di un settore complesso come quello del vino".

"Il Conte Paolo è stato pioniere nell'investire in un territorio sorprendente, quando si parla di viticoltura di montagna in Sicilia infatti, molti pensano esclusivamente all'Etna, ma qui a Santa Cristina Gela, a 20 minuti da Palermo e a 650 metri d'altitudine, il Conte ha scoperto un terroir unico e particolarmente vocato. Volentieri ho accolto l'invito degli eredi, che oggi portano avanti con dedizione ed entusiasmo il suo progetto - dichiara Bonacina -. Baglio di Pianetto non sarà la copia di Ca' del Bosco, sicuramente prioritaria sarà la razionalizzazione del portafoglio prodotti. Dobbiamo concentrarci sui vini identitari dell'azienda, l'obiettivo è quello di tornare a fare vini di Chateau, ritornando al sogno del Conte Paolo, una sfida oggi raccolta dalla figlia Dominique Marzotto e dal nipote Gregoire Desforges."

Adnkronos - Vendemmie