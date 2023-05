Vino: Denis Andreis è il nuovo direttore generale di Cantina Toblino

Cantina Toblino presenta il nuovo Direttore Generale Denis Andreis. Nel suo percorso una formazione tecnica e gestionale per aziende agroalimentari e vitivinicole.

“Sono onorato dell’incarico ricevuto da Cantina Toblino – dichiara Denis Andreis –, un’azienda con una grande storia alle spalle che ha saputo crescere e affermarsi come una delle realtà più importanti e qualificate della Valle dei Laghi, diventando un punto di riferimento nel mondo del vino sia a livello nazionale che internazionale. Con fiducia e determinazione, guardo al futuro della nostra cooperativa, orientata verso l'eccellenza dei prodotti e la cura del territorio. Sono convinto che il destino stesso sia nelle nostre mani e dipenda dalla nostra capacità di collaborare, mettendo al centro la passione e l'abilità necessarie per far di Cantina Toblino un’azienda di grande successo. Credo fermamente che, con l'impegno e l'entusiasmo di tutti i soci e di tutti i collaboratori, possiamo raggiungere questo obiettivo”.

“Dopo una attenta e approfondita selezione tra diversi profili – spiega Federico Sommadossi, Presidente di Cantina Toblino – quello di Denis Andreis ha colpito positivamente per l’approccio manageriale e la chiarezza negli obiettivi. La sua esperienza si amalgama in maniera ottimale con la nostra realtà, che combina l’attività di cantina con la ristorazione di Hosteria Toblino e con l’azienda agricola a gestione diretta”.

Cantina Toblino, cuore della viticoltura della Valle dei Laghi, nasce nel 1960 nelle vicinanze del Lago di Toblino e del suo Castello, in mezzo alle campagne vitate del Piano Sarca, e vinifica esclusivamente l’uva conferita dagli oltre 600 soci per un totale di circa 900 ettari vitati.

Adnkronos - Vendemmie