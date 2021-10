Vino, export a gonfie vele: +15% nei primi sette mesi

Le esportazioni vinicole italiane hanno registrato a luglio un ulteriore balzo in avanti arrivando a sfiorare i 4 miliardi di euro, valore che rende sempre più a portata di mano il traguardo dei 7 miliardi auspicati a fine anno. E' quanto emerge dalle elaborazioni di Ismea e Unione Italiana Vini su dati Istat, secondo cui nei primi sette mesi dell’anno le spedizioni sono aumentate del 6% in quantità rispetto allo stesso periodo del 2020, per una crescita del 15% dei corrispettivi.