Vino, Frescobaldi (Uiv): "2022 complesso ma primi segnali da governo, importante è stabilità"

"E’ stato un anno complesso e ancora lo è ma stiamo iniziando a vedere dei segnali dall’inizio della legislatura, l’importante è che ci sia continuità e stabilità del governo". E’ il messaggio che Lamberto Frescobaldi, presidente di Unione Italiana Vini, in rappresentanza della maggior parte dei viticoltori italiani, ha lanciato ieri sera alla cena per lo scambio di auguri di Natale che si è tenuta a Roma, alla quale hanno partecipato, tra gli altri, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il ministro dell’Agricoltura e Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida e il cappellano dell'Università europea di Roma Padre Nicola Tovagliari.

"Noi abbiamo bisogno di una politica illuminata che ci dica quali saranno le direzioni, perché noi piantiamo un vigneto e ci mettiamo alcuni anni a portare il nettare di Dio sulle tavole. Noi rischiamo e giochiamo questa partita cercando di rapportarci con il mondo politico che, a volte, ci ha dato una grande mano. Al ministro Lollobrigida quindi – ha detto rivolgendosi direttamente al ministro - chiediamo quali sono i dossier sui quali sta lavorando per darci la speranza e la tranquillità necessarie a noi per investire parte dei capitali e anche i nostri debiti".

Lollobrigida, nel prendere la parola, portando all’assise il saluto del Premier Giorgia Meloni, ha detto: "Una delle novità spero sia quella di avere un governo che duri il tempo necessario per fare strategia e mi permetto di correggerla Presidente Frescobaldi, - ha precisato - non siamo noi a dare speranza a voi ma siete voi che date speranza a noi. Registro che esiste un mondo imprenditoriale che ha resistito, che ha continuato ad investire. Siamo una superpotenza della qualità ed è un elemento che contraddistingue il nostro modello che dobbiamo difendere".

Salvini, 'vino è rappresentazione Italia magnifica e lo difenderemo'

Ad esaltare la qualità del vino italiano e a garantire l'impegno del governo nel sostenere il settore è stato anche il vicepremier Matteo Salvini. "Il vino è il Brunello, il Barolo, l'Amarone, il Primitivo, il Franciacorta però vedere dove fanno lo Sforzato in Valtellina arrampicandosi sulle montagne è una roba incredibile" ha osservato. "Il vino, per uno della Lega che ha nell'autonomia la sua radice, è la rappresentazione di un'Italia magnifica, di campanile in campanile hai la tua etichetta. Io odio il pensiero unico, l'omologazione, il cibo unico. - ha aggiunto - Penso che il vino sia un esempio del nostro genio, ma o si cambia la burocrazia o difficilmente riusciremo a portare le nostre bottiglie, il nostro sapere e il nostro mangiare in giro per il mondo". "Vi ringrazio per aver tenuto duro in momenti difficili, in noi avete dei difensori, lavoreremo sulla internazionalizzazione" ha concluso Salvini.