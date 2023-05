Vino: passa la legge in Irlanda per le etichette sanitarie

Malgrado le critiche mosse al livello internazionale l’Irlanda non si ferma e dal 2026 la dicitura “Alcol nuoce alla salute” sarà obbligatoria su tutte le etichette di vino.

Nonostante le dure critiche a livello internazionale l’Irlanda non si ferma e il regolamento sulle indicazioni sanitarie obbligatorie sulle etichette di vino diventa legge. A partire dal 2026 sul vino dovrà comparire una dicitura di avviso al consumatore “nuoce gravemente alla salute”, simile a quelle in vigore per le sigarette. La notizia - riportata tra gli altri sulle colonne del Corriere della Sera -, arriva dal ministro irlandese della Salute Stephen Donnelly.

«Sono lieto che siamo il primo paese al mondo a compiere questo passo e introdurre un'etichettatura sanitaria completa dei prodotti alcolici - ha dichiarato Donnelly - non vedo l'ora che altri paesi seguano il nostro esempio».

La Commissione europea ha dato il via libera per silenzio-assenso alla proposta irlandese, nonostante le polemiche. L'argomento sarà all'ordine del giorno di una riunione del comitato "Barriere tecniche al commercio" del 21 giugno. La settimana scorsa le associazioni europee e nazionali di produttori di vino, birra e distillati hanno presentato reclami ufficiali alla Commissione Ue affinché apra una procedura di infrazione contro l'Irlanda.

Adnkronos - Vendemmie