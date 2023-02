Vino, per Nobile di Montepulciano conto alla rovescia per l'Anteprima

Partirà il 15 febbraio con la giornata riservata alla stampa, per poi proseguire il 18, 19 e 20 febbraio, sempre in Fortezza, per operatori e appassionati. E' stata la prima Doc ad aver ottenuto la certificazione di sostenibilità Equalitas

Tutto è pronto per il via ufficiale all’Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano che partirà il 15 febbraio con la giornata riservata alla stampa, per poi proseguire il 18, 19 e 20 febbraio, sempre in Fortezza, per operatori e appassionati. L’Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano rientra come sempre nella Settimana delle “Anteprime di Toscana” inaugurata da PrimAnteprima, l'evento promosso da Regione Toscana insieme alla Camera di Commercio di Firenze e organizzato da PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana.

Il Nobile di Montepulciano vanta un primato, ovvero è la prima denominazione italiana ad aver raggiunto la certificazione di sostenibilità secondo la norma Equalitas, dal 2022, con il 75,8% delle aziende di Montepulciano, per l’esattezza, ha contribuito con le proprie attività al raggiungimento della certificazione.