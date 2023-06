Vino: una cuvée per l’AS Roma

A seguito dell’accordo pluriennale di partnership tecnica siglato con AS Roma, Valdo Spumanti, leader del Prosecco Superiore di Valdobbiadene, presenta la sua special edition Cuvée di Boj Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG dedicata alla squadra giallorossa e alla sua gloria calcistica.

La storica cantina di Valdobbiadene è Official Wine Supplier di una squadra che è un mito del calcio; le sue pregiate bollicine, e gli spumanti della linea I Magredi, saranno protagonisti nell’aree vip dell’hospitality dello Stadio Olimpico per accompagnare le partite della AS Roma e negli eventi ufficiali, in Italia e all’estero. Inoltre, Valdo svilupperà una linea dedicata di vini e spumanti: “Valdo per AS Roma”. Nel frattempo Valdo presenta la sua special edition Cuvée di Boj Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG dedicata alla squadra giallorossa e alla sua gloria calcistica, le cui vendite iniziano questa settimana.

La nuova special edition riporta sulla bottiglia un ologramma AS Roma Official Product con QR code univoco e dinamico. Il packaging la rende un prodotto iconico che sarà anche oggetto da collezione, per ricordare i più bei momenti calcistici.

Adnkronos - Vendemmie