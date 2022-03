Violante Gomme: “pneumatici All Season, buone performance sia in estate che in inverno”

Gli pneumatici 4 stagioni sono tra i più richiesti sul mercato, un’alternativa valida e sicura in ogni periodo dell’anno

Bari, 4 marzo 2022.Gli pneumatici 4 stagioni possono essere un’alternativa valida e sicura, dimostrando buone performance sia in inverno che in estate, che li rendono tra i più richiesti sul mercato.

“Le All Season hanno avuto una rapida diffusione in diversi Paesi europei e, soprattutto, in Italia. Si tratta di pneumatici che, pur non fornendo prestazioni straordinarie in zone particolarmente rigide, rappresentano un buon compromesso per poter circolare in qualsiasi periodo dell’anno con soddisfacenti margini di sicurezza”, spiega Antonio Violante, titolare dell’omonima azienda di Bari. “La scelta di una All Season, piuttosto che di uno pneumatico invernale o estivo, quindi l’alternanza dei vari treni di gomme, dipende soprattutto dal chilometraggio che si fa ogni anno. L’importante comunque è puntare sulla scelta di prodotti che sono stati riconosciuti più volte come molto efficaci da test indipendenti, ad esempio quelli prodotti da Goodyear e Dunlop.

Violante Gomme, con una storia di oltre quarant’anni tramandata di padre in figlio, è ormai una realtà consolidata sul territorio di barese. Dal 2006, proprio con la vendita e la manutenzione di pneumatici, l'azienda è cresciuta, investendo in una nuova sede e in attrezzature all’avanguardia e divenendo Centro SuperService.

“Oltre al risparmio sui costi di gestione previsti per il montaggio e lo smontaggio degli pneumatici estivi e invernali, le All Season offrono un buon comfort di guida e consumi di carburante più equilibrati”, aggiunge Antonio Violante. “La conformazione strutturale del loro battistrada fa in modo che questo particolare tipo di pneumatico sia in grado di garantire la giusta aderenza al manto stradale a prescindere dalle condizioni meteo esterne. Inoltre, grazie alle All Season si evitano multe salate. Il Codice della Strada - sottolinea - dispone l’obbligo di utilizzare catene o pneumatici da neve in presenza del determinato segnale di obbligo. Gli automobilisti dotati di pneumatici 4 stagioni hanno però la possibilità di circolare liberamente perché, secondo la normativa italiana, sono in grado di sostituire le catene da neve”.

Ma quali sono le caratteristiche specifiche delle All Season? “A definire questi pneumatici sono soprattutto due elementi”, precisa Antonio Violante. “La mescola, che si distingue per un maggior contenuto di silice che mantiene la struttura morbida anche nel caso di temperature sotto zero e il disegno del battistrada più marcato, con un numero maggiore di lamelle e di canali per l’espulsione dell’acqua. Una buona aderenza che consente di viaggiare nelle migliori condizioni di sicurezza”.

Violante Gomme è punto di riferimento per tutti gli automobilisti alla ricerca di un vero e proprio centro servizi per il proprio veicolo. Oltre alla vendita, assistenza, deposito e cambio pneumatici invernali, estivi, quattro stagioni e assetto, il team barese offre interventi di meccanica, accessori e ricambi, controllo e ricarica aria condizionata, tagliando e revisione, rispondendo al bisogno di cura e manutenzione a 360° su auto, SUV, trasporto leggero, moto e scooter, con i vantaggi della Rete SuperService.

