Violentò e ferì una donna, arrestato a Faenza nigeriano ricercato in Germania

La violenza a luglio 2020 all’interno di un centro per richiedenti asilo

La polizia di Stato ha arrestato a Faenza un ventitreenne nigeriano che aveva violentato e ferito gravemente una donna in Germania all’interno di un centro per richiedenti asilo ed era poi scappato in Italia.

Lo scorso 20 luglio 2020, il cittadino nigeriano, all’interno nell’alloggio per richiedenti asilo sito in Geradstetten, si era introdotto nella camera della donna, ospite del centro stesso, per violentarla, provocandole anche gravi lesioni personali.

Personale della Polizia Postale ha dato esecuzione ad un mandato di arresto europeo, emesso dalle autorità tedesche e pervenuto grazie all’impulso del Servizio di Cooperazione Internazionale della Direzione Centrale della Polizia Criminale.