Violenza su donne, Cartabia: "Subito fermo se ci sono indizi di pericolo"

'via libera da Cdm a misure per rafforzare prevenzione e protezione'

Il pacchetto di misure approvato dal Consiglio dei ministri "contiene un ventaglio di misure che hanno un duplice obiettivo: rafforzare gli strumenti di prevenzione e di protezione delle donne". Lo ha detto la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

"Forse la misura più forte che compete al ministero della Giustizia è quella di applicare il fermo di fronte a indizi che facciano sospettare un pericolo per l'incolumità o la vita delle donne", ha spiegato. "Si tratta dell''estensione di uno strumento che prima non era previsto per questi casi, una misura precautelare data direttamente in mano al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria".