Lamorgese: ''In caso di atteggiamenti violenti si potrà procedere d'ufficio''

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al disegno di legge per contrastare la violenza sulle donne. ''In caso di atteggiamenti violenti si potrà procedere d'ufficio'' ha detto la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo l'approvazione delle misure.