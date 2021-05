Virginia Saba: "Nozze con Di Maio? Ci piacerebbe ma un po' più in là"

"Se con Luigi stiamo pensando al matrimonio? In questo momento non c'è molto tempo per pensarci, ma ne abbiamo parlato"

"Se con Luigi stiamo pensando al matrimonio? In questo momento non c'è molto tempo per pensarci, ma ne abbiamo parlato ed è una cosa che ci piacerebbe". A parlare, ospite di 'Un Giorno da Pecora', su Rai Radio 1, è Virginia Saba, giornalista e compagna del ministro degli Esteri Luigi Di Maio. C'è già stata una 'richiesta ufficiale'? "No, adesso c'è da pensare alla politica. Diciamo che è nei nostri programmi però un po' più in là".