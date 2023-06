Virtus-Olimpia 85-66, Bologna-Milano 3-3: gara 7 assegnerà scudetto

La Virtus Bologna batte l'Olimpia Milano per 85-66 in gara 6 della finale scudetto e pareggia i conti: 3-3. Lo scudetto del basket sarà assegnato con gara 7, in programma a Milano venerdì 23 giugno. La Virtus spacca gara 6 con il parziale di 26-16 nel secondo periodo e prende il largo definitivamente nell'ultima frazione, dominata per 18-7. Le 'v nere' volano con i 14 punti di Marco Belinelli e i 13 a testa di Daniel Hackett e Isaia Cordinier. Milano affonda, zavorrata dal 43% al tiro da 2.