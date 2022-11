Visa lancia gli NFT dei mondiali di calcio

In vista dei prossimi mondiali di calcio in Qatar, Visa, il circuito di pagamento più diffuso nel mondo insieme al rivale Mastercard e tra i main partners del torneo, sta preparando il lancio di una nuova collezione NFT realizzata in collaborazione con Crypto.com, exchange tra i leader globali del settore. La serie, “Visa Masters of Movement”, digitalizza alcuni degli episodi più iconici della storia della manifestazione, ritraendo le giocate di campioni del calibro di Cahill, Owen e Maxi Rodriguez.