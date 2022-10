Visa pronta a lanciare le sue nuove carte cripto

Visa, colosso americano dei pagamenti, ha recentemente annunciato di aver siglato un accordo con l’exchange FTX per il lancio di nuove carte di credito cripto in 40 paesi del mondo. Già attivo negli Stati Uniti, il progetto si inserisce in un settore dalle grandi potenzialità, come dimostra lo stesso genere di iniziative già prese in tale direzione dal rivale Mastercard. Nonostante il perdurare della crisi della valuta digitale, continuano quindi ad essere numerose le aziende a puntare sulla sua ripresa