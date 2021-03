Visco: "Cauto ottimismo con campagna vaccini, forte incertezza su economia"

"La crisi globale senza precedenti causata dalla diffusione del Covid-19 continua a incidere pesantemente sull’economia e sul tessuto sociale. Le misure di contenimento stanno richiedendo restrizioni all’esercizio delle attività produttive, limitazioni agli spostamenti personali, prolungati periodi di sospensione della didattica in presenza nelle scuole e nelle università". E' lo scenario che tratteggia il Governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, nella relazione all'assemblea ordinaria dell'istituto. "Come l’anno scorso, sono stati adottati accorgimenti per consentire lo svolgimento regolare di quest’Assemblea senza rischi". "La pressione sui sistemi sanitari è ancora forte. L’avvio delle campagne di vaccinazione in Italia e nel resto del mondo induce a un cauto ottimismo per il futuro. Resta comunque forte - evidenzia il Governatore -l’incertezza sull’evoluzione della crisi sanitaria e, di conseguenza, sulle prospettive dell’economia.

Nel 2020 e nei primi mesi del 2021 "il Consiglio superiore della Banca d’Italia ha disposto 34 contributi straordinari, per un complesso di circa 85 milioni di euro, sotto forma di erogazioni liberali, destinate in larga parte a progetti di immediata attuazione finalizzati a potenziare la capacità di contrasto alla diffusione del virus da parte del sistema sanitario nazionale. È in fase di avanzata realizzazione un’iniziativa a favore delle famiglie di medici e infermieri che hanno perso la vita a causa del Covid-19", ha riferito ancora Visco.