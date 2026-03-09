Visita ufficiale del Ministro Crosetto in Serbia e Montenegro

Guido Crosetto si è recato a Belgrado dove ha svolto una serie di incontri istituzionali, dapprima con il Presidente della Repubblica di Serbia, Aleksandar Vucic. “Un colloquio prezioso nel quale abbiamo approfondito i principali aspetti di sicurezza globale e abbiamo discusso del rafforzamento della cooperazione bilaterale con specifico riferimento al settore della difesa. Ho ribadito al Presidente Vucic, il pieno sostegno dell’Italia all’adesione della Serbia all’UE, nella convinzione che Belgrado rappresenti un partner importante per la stabilità e la sicurezza del Continente”. Successivamente, Crosetto ha incontrato il Ministro della Difesa Bratislav Gasic con cui ha condiviso l’importanza del dialogo e della collaborazione per la stabilità della regione dei Balcani occidentali, per la quale l’Italia è in prima fila con il suo impegno in KFOR e nell’operazione EUFOR Althea. L’incontro è stato anche occasione per approfondire le opportunità di collaborazione tra le Forze Armate dei due Paesi. I due Ministri hanno inaugurato la mostra fotografica “Oltre il mare, la salvezza”, per celebrare il 110° anniversario dell’operazione della Marina Militare italiana per soccorrere ed evacuare 260 mila tra militari e civili serbi in fuga dall’offensiva delle Potenze Centrali durante la Prima Guerra Mondiale. Terminata la visita ufficiale in Serbia, il Ministro della Difesa si è recato in Montenegro dove ha incontrato il collega Dragon Krapovic: “Oggi abbiamo sottoscritto un importante accordo intergovernativo nel campo della difesa per rendere più strutturata la collaborazione tra le nostre Forze Armate e rafforzare la cooperazione nell’industria della difesa”, ha dichiarato Crosetto.

Il comunicato della Difesa