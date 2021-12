Vissani: "Green pass rafforzato? Obbligo vaccino sarebbe meno ipocrita"

"Siamo andati avanti con le menzogne, come d’altronde in tanti altri posti del mondo"

“Vogliono i vaccini a tutti i costi, ma perché non mettono direttamente l’obbligo: sarebbe meno ipocrita”. Gianfranco Vissani, parlando con l’Adnkronos del decreto approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, è scettico sul green pass rafforzato per entrare nei ristoranti al chiuso anche in zona bianca. “Non sai quanti stanno disdicendo il pranzo di Natale - racconta – Fra la gente ci sarà sempre chi non si vaccina, perché i dubbi restano per le reazioni che si possono avere. Io ho fatto tre dosi e probabilmente fra poco ne farò una quarta, perché non si sa quanto il siero duri davvero”.

"Sicuramente – afferma lo chef di Casa Vissani, a Baschi, in Umbria - non si sono resi conto e non sapevano quanto potesse durare l’immunità, ma come ho sempre detto, ci sarà una scia di 5 anni, è tutto ancora da sperimentare. Come faremo ad andare avanti così? Abbiamo avuto disdette perché il Covid se lo prende anche chi si è vaccinato. Se dicessero la verità - conclude - cambierebbero molte cose, ma siamo andati avanti con le menzogne, come d’altronde in tanti altri posti del mondo”.

(di Cristiano Camera)