Vissani: ‘Green pass senza documenti? Lamorgese si sveglia a metà agosto

"La carta verde è un ricatto per noi come per il personale della scuola"

“La Lamorgese adesso ha deciso che non dobbiamo chiedere i documenti, si sveglia a metà agosto, quando già da tempo avevano detto che era anticostituzionale farlo”. Gianfranco Vissani commenta, parlando con l’Adnkronos, l’ultima precisazione, riguardo il green pass, della ministra dell’Interno, aggiungendo che “ognuno parla e ha il diritto di farlo, ma un giorno dicono una cosa e quello dopo un'altra. Perfino la comunità scientifica non sa cosa dire, non ci si capisce più nulla”. Lo chef di Casa Vissani a Baschi resta dunque scettico riguardo l’utilizzo della carta verde: “Non può esistere un obbligo – sostiene – c'è una fetta di italiani che il vaccino non vuole farlo e non perché sia no-vax, ma semplicemente perché ha paura di iniettare nel corpo una sostanza che non sa che effetti produrrà nel tempo”.

“E’ un ricatto – rincara Vissani – Nelle scuole hanno messo al muro il personale, devono fare il vaccino altrimenti non prendono lo stipendio. La stessa cosa sta accadendo nella ristorazione: non entri nei locali se non hai il green pass, mentre negli alberghi e sui mezzi pubblici c’è ancora un minimo di elasticità”.

“Tutte queste regole sono eccessive - conclude lo chef - non possiamo fare i controllori come sull’autobus e, per farlo come si deve, al ristorante serve un dipendente in più al computer che si metta a verificare se i clienti sono in regola. Non posso certo farlo io, che mi occupo della cucina. E’ una perdita di tempo gratuita: l’altra sera non so quanto tempo abbiamo impiegato prima che riuscissimo a leggere il codice Qr del certificato verde dal telefono di una nostra cliente”.