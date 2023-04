Vita da campioni: una corretta idratazione potenzia le prestazioni degli sportivi

I consigli del Professor Umberto Solimene, esperto dell’Osservatorio Sanpellegrino, per mantenersi idratati e in forma quando si pratica un’attività sportiva

Milano, 18 aprile 2022 – Uno sportivo, che sia agonista o meno, per garantire il benessere del proprio organismo e per reintrodurre i liquidi e sali minerali persi durante l’attività motoria, necessita di un maggior quantitativo di acqua rispetto a chi non pratica attività sportiva. L’esercizio determina infatti importanti perdite idriche, tramite la sudorazione, che devono necessariamente essere reintegrate.

“Idratarsi durante l’attività sportiva è un momento cruciale: è importante farlo prima dell’inizio dell’allenamento, al fine di evitare la disidratazione durante lo sforzo fisico a causa della dispersione di liquidi attraverso la sudorazione.” - Spiega il Professor Umberto Solimene, dell’Università degli studi di Milano, membro dell’Osservatorio Sanpellegrino e Presidente FEMTEC. - “Si raccomanda quindi di assumere un buon quantitativo d’acqua ancor prima di iniziare l’allenamento e mantenersi correttamente idratati durante tutto il corso dell’attività sportiva.”

È consigliabile, per chi pratica sport, bere acqua alcalinizzata, ricca di sodio, che contribuisce, tra le altre cose, a ridurre la produzione di urina permettendo di conservare maggiori livelli di liquidi e garantendo la fluidità del sangue nel sistema cardiovascolare. Gli sportivi infatti, tramite la sudorazione, perdono molti sali minerali e, in particolar modo, il sodio. Questa tipologia d’acqua consente anche di ristabilire l'equilibrio fisiologico del metabolismo e permette di affrontare in modo più efficiente le prestazioni di esercizio anaerobico, anche ad alta intensità.

Per limitare la perdita di liquidi è quindi opportuno controllare il proprio bilancio idrico giornaliero e cercare di integrare i liquidi persi bevendo più acqua, al fine di ripristinare al meglio le sostanze perse durante l’esercizio, che, in caso di sudorazione, per i sali minerali, equivalgono ad una perdita di circa 1,5g ogni litro.

