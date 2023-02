Vita Dental, Francesco Vitarelli: “Grazie a studi e nuove tecnologie denti posizionati in poche ore”

Il responsabile della clinica odontoiatrica di Fragagnano ha organizzato una struttura sanitaria capace di offrire il carico immediato in meno di 24 ore

Taranto, 03/02/2023 - Il mondo dell’odontoiatria compie annualmente passi da gigante nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni adatte per chi soffre di problemi ai denti, mettendo i pazienti in condizione di poter tornare allo stato di salute originale. La perdita dei denti, spesso causata dalla parodontite, è una condizione che porta grandi disagi, risolvibili — grazie alle nuove tecnologie — persino in poche ore. “Sì, oramai le strutture sanitarie di alto livello propongono soluzioni per il posizionamento del carico immediato nel giro di pochissimo tempo, anche meno di 24 ore”, spiega Francesco Vitarelli, odontotecnico e fondatore della clinica Vita Dental. La struttura ideata da Vitarelli, che opera a 360 gradi nella cura della salute della bocca, ha fatto della rapidità dell’installazione dei nuovi denti il punto cruciale dell’attività, letteralmente permettendo ai pazienti di ritrovare il sorriso. “Grazie agli specialisti presenti e ai collaboratori della struttura, siamo capaci di costruire un impianto dentale fisso in tempi brevissimi”, prosegue Vitarelli. Ma come funziona? La precisione degli scanner e la lavorazione in 3D ha accorciato incredibilmente le tempistiche, con un processo composto da passaggi rodati grazie alla preparazione del team della clinica Vita Dental. Dopo la prima visita al paziente, recuperate le immagini visive e diagnostiche tramite la radiografia, si procede — se necessario — all’avulsione dei denti in condizioni precarie. Successivamente, dopo la terapia farmacologica, il chirurgo inserirà le protesi fisse: un processo che dura una giornata e che permette ai pazienti di riacquistare certezze nella vita di tutti i giorni, impattando positivamente su alimentazione, sicurezza e, in generale, sulla salute. “Per un lungo periodo la paura del dentista ha precluso a tante persone la possibilità di godere del buon stato di salute della bocca”, ricorda Vitarelli. “Ma con le nostre tecnologie abbiamo ridonato il sorriso a centinaia di pazienti, senza alcun timore di poter soffrire”. La clinica Vita Dental è a Fragagnano, in provincia di Taranto, e raccoglie un ampio bacino d’utenza proprio grazie alle innovative tecnologie presenti nel centro per la salute orale. “Siamo felici di poter andare incontro alle esigenze dei nostri pazienti: un investimento su loro stessi che cambia la vita, rendendola migliore”, aggiunge Francesco Vitarelli.

