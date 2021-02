Vitalizi, Senato rinvia decisione su Del Turco

(Adnkronos)

A quanto si apprende, l'ufficio di presidenza del Senato si è aggiornato sulla vicenda della revoca del vitalizio dell'ex sindacalista e governatore dell'Abruzzo, Ottaviano Del Turco.

Si attenderebbe, infatti, la nomina dell'amministratore di sostegno per Del Turco. Per ora, relativamente all'assegno, è mantenuto il regime provvisorio, che prevede la permanenza della erogazione del vitalizio a Del Turco.

Lo scorso dicembre, lo stesso ufficio di presidenza di Palazzo Madama, aveva deciso lo stop al blocco del vitalizio per l'ex ministro ed ex presidente della Regione Abruzzo. L'ufficio di presidenza del Senato aveva deciso di bloccare per un mese la delibera, così da poter acquisire ed esaminare nuovi documenti, relativamente al caso dell'ex leader sindacale, affetto da gravi patologie.