Vite da scrivere, compie cinque anni la collana del Gruppo Albatros che ha rivoluzionato le autobiografie

Roma, 11 aprile 2022. Il Gruppo Albatros il Filo con il progetto Vite da Scrivere conferma la bontà di un’intuizione maturata ormai cinque anni fa: una collana interamente dedicata alle autobiografie di donne e uomini, solo apparentemente comuni, capaci di raccontare con la loro testimonianza il nostro tempo.

Una proposta in controtendenza rispetto alle scelte a cui ci aveva abituato il mondo editoriale, sempre più concentrato nel proporre ai lettori modelli di vita distanti dalla quotidianità–uomini d’affari, politici, sportivi o VIP–, che negli anni si è invece rivelata vincente.

Nata dall’esperienza di uno dei più noti gruppi editoriali italiani, Vite da Scrivere ha saputo mostrare ai lettori la straordinarietà che si nasconde nel quotidiano delle nostre vite.

Storie raccontate direttamente dai rispettivi protagonisti, indipendentemente dalle loro doti letterarie. Questa, infatti, è una delle grandi novità del progetto: affiancare all’autore un editor professionista che sappia trasformare il suo racconto a voce in un’opera letteraria.

La redazione di Vite da Scrivere è composta da oltre 30 editor professionisti che, specializzati nel plasmare in scrittura le testimonianze orali, sanno restituire le emozioni, i sentimenti e soprattutto il messaggio che una storia di vita sa trasmettere.

“La parte più delicata del mio lavoro riguarda certamente la selezione delle storie che andranno a comporre il catalogo di Vite da Scrivere. È importante per noi ascoltare attentamente il racconto di coloro che si propongono per il nostro progetto. Per questo realizziamo un’intervista preliminare, che ci permetta di mettere a fuoco gli snodi principali di ogni futura narrazione” ci riferisce Daniele De Prosperis, responsabile della Collana Vite da Scrivere, che poi prosegue: “Abbiamo anzitutto constatato quanto le autobiografie fossero un genere che destava viva attenzione e curiosità nei nostri lettori. Ci siamo così chiesti quante storie là fuori aspettassero di essere raccontate e avessero bisogno solo del sostegno e della guida di un professionista che ne curasse la stesura. È un lavoro molto delicato, che deve mescolare tecnica di scrittura a una grande capacità di ascolto ed empatia. Fondamentale è soprattutto essere una mano invisibile, così da permettere ai nostri lettori di ascoltare la voce autentica degli autori a cui noi abbiamo semplicemente prestato la nostra penna”.

Un’attività che negli anni ha prodotto centinaia di opere, pubblicate e diffuse nelle librerie di tutta Italia. Ma non solo, i titoli della collana Vite da Scrivere possono contare sul supporto dell’Ufficio Stampa del Gruppo Albatros, specializzato nell’organizzazione di presentazioni e firmacopie, nella realizzazione di interviste radiofoniche e televisive in onda su reti nazionali e nella partecipazione alle principali manifestazioni dedicate all’editoria come il Salone Internazionale di Torino e la fiera Più Libri Più Liberi di Roma.

Storie di persone comuni, eppure ognuna unica, emozionante, irripetibile. Ogni autobiografia portata in libreria da Vite da Scrivere sa essere una sorpresa per i lettori, uno sguardo nuovo e inedito nel vissuto e nell’anima di tutti noi.

Il Gruppo Albatros Il Filo nasce a Roma nel 2002, dalla fortunata esperienza della rivista letteraria Il Filo. Dal 2006 fino al giorno della sua scomparsa la Presidenza Onoraria del Gruppo è stata affidata ad Alda Merini. Tra le attività svolte dal Gruppo, oltre alla pubblicazione di opere letterarie, anche la produzione di programmi televisivi e radiofonici, di film, booktrailer e audiolibri. In ambito internazionale, il Gruppo Albatros Il Filo opera con più marchi in Germania, Regno Unito, Francia, Spagna e Portogallo.