Vittoria Altomonte, l'Alfiere del lavoro che vuole fare la cosmologa

"Voglio fare cosmologia, voglio diventare cosmologa". Ha pochi dubbi Vittoria Altomonte, classe 2003, calabrese di Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria. Ha appena ricevuto al Quirinale il premio 'Alfiere del lavoro', che spetta ai migliori 25 studenti d'Italia. Ha studiato all'Iis Euclide di Bova Marina, è stata in più occasioni finalista di prestigiosi premi di Astronomia, anche grazie alla guida del Planetario Pythagoras. Da liceale ha già potuto vedere da vicino il Cern di Ginevra e la sede della Nasa, in Florida. Oggi studia Astronomia all’Università degli Studi di Padova.

Il Premio “Alfieri del Lavoro” consiste nella medaglia del Presidente della Repubblica ed è destinato ai 25 migliori studenti che abbiano terminato la scuola secondaria superiore con il massimo dei voti. È stato istituito nel 1961 dalla Federazione, in occasione delle celebrazioni per il Centenario dell’Unità d’Italia.

I 25 Alfieri del Lavoro selezionati nel 2022, insigniti il 10 ottobre 2022 della Medaglia del Presidente della Repubblica, sono: Vittoria Altomonte (Reggio Calabria), Giulia Benedettini (Livorno), Giacomo Calogero (Lecce), Ionut Cicio (Roma), Elena D’Angelo (Chieti), Alberto De Siena (Caserta), Leonardo Deambrogio (Alessandria), Luigi Foreste (Napoli), Zakaria Ghouiza (Perugia), Anna Beatrice Grandi (Modena), Alessia Grattarola Di Stefano (Savona), Luigi Ingala (Enna), Eleonora Liani (Viterbo), Adelaide Librizzi (Messina), Nicole Messina (Ancona), Stefano Francesco Mininni (L’Aquila), Chiara Montaguti (Forlì – Cesena), Leonardo Novarini (Verona), Rahela Pashaj (Taranto), Camilla Maria Pedrazzo (Biella), Samuele Riva (Bergamo), Alice Rizzo (Cosenza), Giuseppe Scialpi (Bari), Rebecca Maria Sole Tacconi (Bolzano), Greta Talamona (Varese).