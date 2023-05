Vittorio Emanuele II sbarca a Bologna

Inaugura oggi a Bologna, ospite degli spazi del Museo del Risorgimento, “Arriva Vittorio Emanuele! Dai festeggiamenti del 1860 alle celebrazioni del 1888”, la mostra dedicata al primo re d’Italia e al suo rapporto con la città felsinea. In esposizione, alcuni documenti e oggetti appartenuti al sovrano, come la preziosa bardatura da cavallo. L’evento, a cura di Mirtide Gavelli e Otello Sangiorgi, è organizzato e promosso dal Museo, in collaborazione con 8cento APS e Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano-Comitato di Bologna.