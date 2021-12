Vivendi accelera i tempi, lancio Opa su Lagardère entro febbraio 2022

Vivendi accelera i tempi e annuncia il lancio dell'Opa sul gruppo Lagardère entro febbraio 2022. Il gruppo di proprietà del finanziere bretone, Vincent Bolloré che puntava inizialmente a lanciare l'operazione entro il 15 dicembre 2022 ha deciso quindi di stringere i tempi annunciando oggi l'acquisizione "nei prossimi giorni" del 17,5% del gruppo Lagardère detenuto dal fondo Amber Capital salendo così dal 27% al 45,1% del capitale del gruppo guidato da Arnaud Lagardère.

Impadronendosi del gruppo Lagardère, Bolloré rafforza il suo impero mediatico prendendo il controllo in particolare della radio transalpina 'Europe 1', del 'Journal du Dimanche', del magazine 'Paris Match' e della casa editrice Hachette. Marchi, questi, che si aggiungeranno agli asset di Vivendi tra i quali Canal+, il canale all news Cnews e la casa editrice Editis. Per Vivendi, comunque, non si tratta ancora di una strada in discesa. Per il gruppo di proprietà di Bolloré, infatti, bisognerà ancora ottenere il disco verde dell'Antitrust e il via libera del Consiglio superiore dell'audiovisivo francese (Csa). Con l'acquisizione di Lagardère, infatti, Vivendi si troverà proprietario sia della sua controllata Editis che di Hachette che sono i due colossi del settore dell'editoria e della distribuzione di libri in Francia. La quota di mercato complessiva in Francia di Hachette e di Editis, secondo alcuni osservatori, rappresenterebbe il 71% nei testi scolastici, il 63% nei dizionari e il 54% nei tascabili. L'Antitrust molto probabilmente chiederà a Vivendi la cessione di alcuni asset, in particolare in Francia.

Anticipando i tempi per il lancio dell'Opa su Lagardère, scrive 'Le Monde', "Vincent Bolloré potrebbe aver deciso di chiudere i suoi affari prima della pensione prevista per il 17 febbraio 2022". A quasi 70 anni, scrive il quotidiano francese, "l'uomo d'affari bretone sembra mostrare che intende mettere i suoi affari in ordine prima di lasciare i prestigiosi uffici di Vivendi situati nell'Avenue di Friedland, a Parigi, nel 2022". Bolloré, infatti, "ha promesso, per i 200 anni del gruppo Bolloré, di lasciare il posto ai suoi figli".