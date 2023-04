Vivendi punta a 'reale valore' per rete Tim, dialogo in corso con tutti

Vivendi vuole restare in Italia ed essere nel caso di Tim un azionista di lungo termine. A ribadirlo, spiegando che per il gruppo telefonico l'auspicio è che si apra "un nuovo capitolo" è il ceo del gruppo francese Arnaud de Puyfontaine all'assemblea dei soci riunita oggi a Parigi. L'obiettivo di Vivendi, è quello di "assicurare che il reale valore del gruppo e della sua rete sia riconosciuto", chiarisce. In tal senso "è in corso un dialogo" con "le istituzioni in Italia e altri stakeholder", una interlocuzione che "sta andando avanti".

E' vero che "ora c'è una situazione insolita, ma vogliamo risolverla e ci stiamo lavorando con convinzione", spiega de Puyfontaine senza ovviamente entrare nel merito delle differenze nella valutazione della rete del gruppo per i cui ad oggi le offerte sul tavolo sono due: e nonostante entrambi i contendenti, Cdp-Macquarie da una parte e il fondo Kkr dall'altra, le abbiano riviste al rialzo portandole rispettivamente, attorno ai 20 miliardi e a 21 miliardi, entrambe risultano distanti dalle attese del socio francese che ha fatto sapere da tempo che la valutazione giusta per la rete di Tim è a 31 miliardi di euro.

E mentre gli occhi sono puntati sul cda del gruppo di tlc del 4 maggio che dovrà esaminare le offerte, Vivendi ha chiuso l'assemblea, presente il 69,89% del capitale, con il via libera a tutte le 32 delibere presentate all'assemblea ordinaria e straordinaria (che richiede una maggioranza dei due terzi). Per il primo trimestre del 2023, i ricavi di Vivendi sono pari a 2.290 milioni di euro, rispetto ai 2.217 milioni di euro del primo trimestre del 2022. A valuta e perimetro costanti, i ricavi di Vivendi sono cresciuti del 2,0% rispetto al primo trimestre del 2022. L'Assemblea ha deliberato la distribuzione di un dividendo ordinario in contanti pari a 0,25 euro per azione rispetto all'anno fiscale 2022. La data di stacco cedola sarà il 25 aprile e il pagamento avverrà a partire dal 27 aprile.

Per quanto riguarda la combinazione tra Vivendi e Lagardère, per cui sono state presentato proposte correttive alla Commissione europea (la vendita annunciata di Editis per avere il via libera della Ue sulla fusione) l'ottimismo è d'obbligo. Per il presidente del consiglio di sorveglianza di Vivendi Yannick Bolloré, la fusione con il gruppo Lagardère si ascrive alla strategia di internazionalizzazione di Vivendi, che vuole creare un "campione mondiale dell'editoria" e sviluppare nuovi business. L'Assemblea ha infine nominato Sébastien Bolloré membro del Consiglio di Sorveglianza e ha rinnovato Cyrille Bolloré come membro del Consiglio di Sorveglianza, ciascuno per un periodo di quattro anni.