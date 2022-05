Vivere nel verde fa bene anche al nostro cervello

Vivere in aree verdi migliora le funzioni cognitive: ad affermarlo un recente studio pubblicato sulla rivista Jama Network Open, che dimostra che avere piante nell’ambiente in cui si vive migliora la velocità di elaborazione e l'attenzione. Inoltre, potenziando complessivamente la funzione cognitiva e riducendo la probabilità di depressione, l’esposizione al verde è utile nella prevenzione della demenza senile in età più avanzata. Gli studiosi hanno anche già annunciato un follow-up dello studio che applicherà algoritmi di deep learning alle immagini di Street View di Google, per verificare se ci siano piante che influenzano più di altre, o se si tratti di un effetto dalle aree verdi in generale.