Vivetta, voglia di tenerezza

Guardaroba romantico per la prossima stagione invernale, tra giacche mannish, fiocchi e vestaglie

Un'ode alle donne, tra romanticismo e sogno. E' la formula della collezione immaginata da Vivetta per il prossimo autunno-inverno, presentata a Milano. Partendo dalle coppie di sorelle della band girl Shangri-Las, gruppo della musica pop dei Sessanta made in Usa e dalle Le Lisbon sisters de Il giardino delle vergini suicide di Sofia Coppola, la stilista disegna un guardaroba romantica e tenera, dove i late Sixties incontrano gli anni 90 e i codici del nightwear fanno capolino nel giorno.

In passerella i blazer della sartoria maschile lasciano il passo a minigonne e vestitini ornati da grandi pietre scintillanti mentre la palette di colori si abbandona ora a delicati pastello e ora al più carnale degli scarlatti, al candido bianco o al nero profondo. In passerella vestaglie, pigiami e nightgown, giacche mannish e slipdress matelassé percorsi, sul fondo, da fili metallici modellabili – gli stessi che attraversano i colletti, da sempre cifra stilistica della creativa.

Non mancano fiocchi e ricami, drappeggi 3D sui capispalla. Ai piedi boots dalla punta squadrata, Mary Jane, firma di Vivetta, in cui i classici cinturini lasciano il posto a fiocchetti luccicanti, mocassini, pumps e stivali cosparsi di cristalli. Torna come simbolo di prosperità e forza generativa, l’elemento fallico, portafortuna sui bijoux. Maliziosi ma con garbo. (di Federica Mochi)