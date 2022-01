Vivi a Fiori: la tavola d’inverno quest’anno è elegante e scintillante

Ce lo racconta Viviana Grunert, home stylist e direttore della rivista

Milano, 21.01.2021 – Viviana Grunert, direttore del magazine “Vivi a Fiori” per iniziare bene l’anno propone una tavola adatta a tutta la stagione invernale, vellutata e scintillante. I vari elementi giocano tra contrasti e bilanciamenti: solidi e regali cervi poggiano su un morbido e soffice velluto, la luce sinuosa riflette sul tessuto cangiante della tovaglia e sfarfalla tra i bagliori delle candele. Così che nelle sere più speciali d’inverno le cene avranno luogo tra materiali, colori e profumi evocativi di stagione.

“Per la realizzazione di questa tavola ho deciso di eleggere un protagonista. Avere un simbolo è un po’ come avere una palette: aiuta a coordinare gli elementi e a creare qualcosa di armonico” spiega Viviana“ In questo caso, tra il candore del bianco, la freddezza del vetro e l’eleganza della scala di grigi, ho voluto inserire questi bellissimi cervi, brillanti portatori di luce, sia quella calda della candela che quella riflessa dall’argento. E, grazie alla tovaglia in velluto grigio, il gioco di luce continua, vista la sua natura cangiante e luminosa.

Come centrotavola ho scelto un runner di pino con rami di bacche bianche e pigne, che accompagnerà la cena con un buon profumo di bosco e richiamerà l’habitat del nostro regale protagonista, declinato anche nel dettaglio del portatovagliolo. Infine, come segnaposto ho scelto delle ghirlandine home-made, facili e veloci da comporre utilizzando i rametti della nostra pianta di rosmarino chiusi in un cerchietto. Aggiungi il tag in palette dove scriverai il tuo nome e quello degli invitati. Buona cena d’inverno: evocativa, armoniosa, incantevole” conclude la home stylist.

Per saperne di più, trovate il magazine Vivi a Fiori in edizione digitale o cartacea da collezione su https://www.viviafiori.it