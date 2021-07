Vivi di Gusto: il nuovo magazine digitale di Carrefour

Milano 28 Luglio 2021 - Fare la spesa, preparare da mangiare, ricevere ospiti: tutte attività comuni, che possono essere svolte distrattamente o che, invece, possono assumere un carattere diverso, se gestite con una dose aggiuntiva di fantasia e divertimento.

Non sempre, però, è facile trovare i giusti stimoli per rendere speciale un pasto o una mise en place. Ecco che arriva in aiuto una novità targata Carrefour: il magazine digitale Vivi di Gusto .

Perché un magazine digitale? Si tratta di uno strumento dinamico e utile per ottenere tanti suggerimenti su cibo, vino e cura della casa, con tutta la comodità del web. Vivi di Gusto nasce per accompagnare il lettore in un viaggio continuo nel mondo dell’alimentazione e non solo, alla scoperta di idee facili da realizzare. I suggerimenti, infatti, sono pensati proprio per poter essere messi in pratica da tutti, acquistando i prodotti consigliati nei punti vendita Carrefour e online.

Attraverso diverse rubriche, si può accedere a ricette sempre aggiornate, che sfruttano le materie prime migliori di stagione e le valorizzano. Oltre alla descrizione semplice e accurata dei passaggi per creare sfiziosi piatti, ampio spazio è dedicato alla scelta di cibo di qualità, affidando la parola direttamente a professionisti del settore e spaziando tra le tante eccellenze alimentari che caratterizzano la cucina italiana.

In ambito di eccellenza, non possono mancare informazioni sulle migliori cantine del territorio, in modo da carpire segreti e novità sui vini prodotti nelle nostre Regioni: un'altra tappa importante di questo viaggio, fra tecniche di produzione, raffinati bouquet e gioie del palato.

Per diventare veri maestri dell’arte dell’ospitalità, è presente una rubrica dedicata proprio alla realizzazione di una perfetta mise en place, giocando con abbinamenti o contrasti ben studiati fra materiali, colori e disposizione di tessili, stoviglie e decorazioni.

I contenuti proposti da Vivi di Gusto abbracciano anche l’ambito dell’impegno sociale e ambientale, illustrando le azioni concrete previste nel programma Act for Food: un insieme di buone pratiche quotidiane che garantiscono, tra l’altro, la tutela della biodiversità, il tracciamento delle materie prime e la riduzione dell’impatto ambientale.

Un approccio al mondo dell’alimentazione che denota, quindi, una mentalità attenta sia ai bisogni del consumatore che del pianeta, nel promuovere una reale sostenibilità e nel permettere a tutti di godere di prodotti buoni e genuini.

Una visione responsabile e attuale, che d’ora in poi sarà raccontata, in tutte le sue sfaccettature, dal magazine Vivi di Gusto e dalle sue rubriche.

Maggiori Informazioni

Sito: https://www.carrefour.it/vivi-di-gusto.html