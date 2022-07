Vivi un’#EstateConFitbit, il miglior compagno di viaggio è al tuo polso!

Milano, 13 luglio 2022. “Mare o montagna?”: domanda che da secoli divide l’umanità durante l’estate. Quest’anno però non importa dove andrai, l’importante sarà andarci con Fitbit al polso.

Perché grazie al tuo tracker o smartwatch potrai dare valore ad ogni pisolino fatto sotto le fronde di un albero o in riva al mare. Potrai considerare rilevante ogni bracciata fatta per raggiungere il materassino (sì, il Fitbit è waterproof fino a 50 metri). Potrai tenere monitorati i tuoi battiti che, sotto il sole estivo, si sa, arrivano in zona brucia grassi in un attimo. Potrai aggiungere i gelati al tuo diario alimentare, e monitorare se ti stai tenendo idratato come ti ricorda il TG.

Insomma, vivere un’#EstateConFitbit sarà un’esperienza unica e arriverai a settembre che, oltre a sognare già le prossime vacanze, ti conoscerai meglio.

Un dispositivo al polso potrà essere un ottimo compagno in viaggio o a casa per motivarti nell'adozione di abitudini di vita più sane, offrirti consigli per restare attivo e migliorare il tuo stile di vita, per riprenderti in mano la routine dopo lo stress lavorativo e scolastico. Renderti sempre più consapevole del tuo stato di salute, attraverso un approccio che combina attività fisica, sonno, alimentazione e gestione dello stress come chiave per connettersi col benessere, è ciò che accomuna Fitbit e Istituto Auxologico Italiano.

"Quale migliore occasione dell'estate per ridare priorità al benessere, con uno smartwatch Fitbit al polso che ti possa motivare come un vero personal trainer e che ti consenta di restare connesso pur riducendo l'uso dello smartphone?", ha dichiarato Giovanni Bergamaschi, Head of Fitbit Southern Europe @Google. "Una camminata al parco la mattina presto, una bella nuotata o un'escursione su sentieri di montagna, sono solo alcuni esempi di come ognuno può provare a trasformare gli ambienti esterni in una 'palestra personale' per trascorrere tempo all’aperto, mantenersi in forma, rilassarsi e praticare sport, migliorando l’umore e riducendo i livelli di stress”.

“Fare attività fisica all’aperto è sicuramente un toccasana per il nostro benessere”, ha dichiarato la prof.ssa Daniela Lucini, Responsabile Servizio di Medicina dello Sport ed Esercizio Fisico, Istituto Auxologico Italiano, Milano. “Agli effetti benefici tipici dell’esercizio fisico si aggiungono quelli legati a un adeguato distanziamento sociale, a una migliore esposizione al sole (che permette la sintesi di Vitamina D, essenziale per le nostre ossa), oltre che al benessere che si prova all’aria aperta, migliorando l‘umore e rendendo meno noioso l’esercizio. Tutti possono trovare l’attività fisica più adatta da svolgere a seconda delle proprie inclinazioni e possibilità: dalla semplice camminata o giro in bicicletta, all'esercizio strutturato specifico come fare jogging o giocare a tennis. Importante è scegliere l’orario e l'abbigliamento giusti, ricordarsi di bere acqua e proteggersi con un'adeguata protezione solare”.

Fitbit rende semplice e intuitivo da un’unica APP l’accesso a informazioni e strumenti per una migliore gestione e comprensione del tuo stato fisico e psicologico: l'estate e le vacanze possono essere il momento migliore per dedicare del tempo alla cura del corpo e della mente, per ritrovare una routine in linea con il tuo modo di essere e prestare più attenzioni ai dettagli del tuo stile di vita: dalla qualità del sonno, alla frequenza cardiaca, ad un'alimentazione più equilibrata, alla riduzione della sedentarietà.

Il miglioramento del benessere passa sicuramente da un buon sonno notturno, anche e soprattutto in vacanza, lontani dallo stress della quotidianità. Con Fitbit lo si può fare grazie, ad esempio, al Punteggio del Sonno, basato su un'analisi personalizzata di vari parametri fisici, ma soprattutto grazie alla nuovissima funzione "profilo del sonno", disponibile per gli utenti Premium: questa analisi delle caratteristiche del sonno rende ancora più semplice l'interpretazione dei dati grazie a 6 divertenti archetipi animali che vengono associati a specifiche abitudini. Migliorare la qualità del tuo riposo non è mai stato così semplice!

I dispositivi indossabili, inoltre, incentivano una sana attività fisica e consentono di ottimizzare la tua routine, sia nella vita quotidiana che in viaggio, grazie, ad esempio, al Livello di Recupero Giornaliero, disponibile all'interno del servizio Fitbit Premium, che utilizza i dati e le informazioni sullo stato fisico, tra cui livelli di attività recente, andamento del sonno e variabilità del battito cardiaco, per valutare se sei pronto per una sessione di allenamento o se optare per il riposo.

Approfitta delle vacanze per staccare la spina dalla routine quotidiana e seguire anche l'andamento del tuo benessere emotivo! Tieni traccia di come ti senti, monitora il tuo livello di stress e valuta nel tempo i fattori che lo influenzano: il tracciamento nell'app degli stati d'animo e la consultazione del punteggio di gestione dello stress, ad esempio, ti offrono una panoramica olistica di come il tuo corpo gestisce l'ansia.

Per concedersi dei momenti di relax, tutti gli utenti Fitbit hanno inoltre a disposizione strumenti come sessioni di mindfulness, yoga, meditazione e di respirazione guidata, mentre gli abbonati Fitbit Premium hanno accesso ad un’analisi dettagliata sul punteggio relativo allo stress, ad una selezione esclusiva di contenuti Calm (in lingua inglese), app N. 1 per il sonno, la meditazione e il rilassamento, oltre a consigli e programmi personalizzati per raggiungere gli obiettivi settati.

Ma non solo! Lo smartwatch Fitbit ti consente di restare connesso anche in movimento con notifiche di chiamata, messaggi, app, e molto altro ancora, come ad esempio, la possibilità di vedere la distanza percorsa in tempo reale col GPS integrato, o di gestire i pagamenti elettronici, sempre dal polso.

