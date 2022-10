Vivenne Tam, maison con sede ad Hong Kong, ha recentemente annunciato di essere intenzionata ad un ingresso in grande stile nel mondo del Web3, con l'obiettivo di agganciare l'enorme platea di potenziali clienti tra i giovani cinesi. Lo scorso mese, in occasione della New York Fashion Week, il marchio fashion, da sempre aperto alle nuove soluzioni tecnologiche, si era già distinto per aver fatto sfilare immagini NFT incorporate nei vestiti, combinando in un unico spazio realtà fisica e virtuale.