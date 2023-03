Vlahovic si è ripreso la Juventus

Doppietta del serbo a Salerno e tre punti per i bianconeri

La Juventus espugna l'Arechi di Salerno con un sonoro 3a0. Trascinatore Dusan Vlahovic, recuperato a pieno dalla pubalgia che lo ha condizionato negli ultimi mesi.

Il serbo autore di una doppietta, c'è il suo zampino anche nella rete di Kostic.

Il gol che apre le marcature arriva però dal dischetto, Dusan Vlahovic è una garanzia. Anche a Salerno l'attaccante non ha sbagliato dagli 11 metri, ritoccando al rialzo la sua percentuale di realizzazione. La migliore del campionato italiano.

Di Maria gli ha lasciato il posto da rigorista e Vlahovic non ha tradito, scaraventando il pallone dagli 11 metri alle spalle di Ochoa. E' bastato un cenno di intesa tra i due calciatori quando l'arbitro Rapuano ha assegnato la massima punizione.

Vlahovic dunque è il rigorista designato della Juventus? Sembrano non esserci più dubbi, anche con la presenza del Fideo in campo.

Fantacalcio.it per Adnkronos