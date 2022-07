Voci Digitali: aggiornamento continuo per promuovere la cultura dell’Innovazione Digitale in azienda

Percorso in collaborazione con School of Management del Politecnico di Milano

Poste Italiane investe sulla formazione per l’aggiornamento continuo dei dipendenti sui temi dell’innovazione, grazie al percorso dal titolo “Voci Digitali”, promosso in collaborazione con la School of Management del Politecnico di Milano, che mette a disposizione docenti e contenuti digitali degli Osservatori Digital Innovation.

Obiettivo del programma, si legge in una nota di Poste, è coinvolgere il personale dell’azienda, favorendo lo sviluppo e la diffusione della cultura dell’innovazione digitale in azienda e mostrando anche le opportunità e gli impatti che le tecnologie digitali hanno sulle persone, sulle imprese e sulla pubblica amministrazione. I temi proposti si articolano in otto webinar e vanno dall’open innovation all’e-commerce, dall’intelligenza artificiale e l’Internet of Things fino ai pagamenti digitali.