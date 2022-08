'Voci e storie a Porto Cervo', Mario Giordano chiude kermesse 'La Ragione'

Mario Giordano, giornalista, scrittore e conduttore del programma televisivo 'Fuori dal Coro', dalla terrazza dell’Hotel delle Rose di Porto Cervo, sabato sera, in occasione della quarta serata di 'Voci e Storie a Porto Cervo', la kermesse estiva del quotidiano 'La Ragione' , ha presentato il suo ultimo libro “Tromboni. Tutte le bugie di chi ha sempre la verità in tasca”, edito da Rizzoli editore (VIDEO).

Numerosi gli spunti di riflessione e confronto emersi dalla chiacchierata con il direttore de La Ragione, Fulvio Giuliani. Dalla politica all’emergenza Covid, dalla giustizia alla burocrazia e al politicamente corretto. “Oggi c’è un’emergenza per qualsiasi cosa - ha detto Giordano - Ma la vera emergenza è pensare con la propria testa”. Sulle questioni politiche ha poi aggiunto: “Nel 2018 gli italiani hanno detto ‘vogliamo un cambiamento’, siamo usciti dopo cinque anni con tre governi con Premier che nessuno ha nominato, con tutte le alleanze possibili e immaginabili. Questa debolezza forte della politica nel nostro Paese è un problema. La politica in sé dovrebbe essere una cosa bellissima, è la difesa della pòlis, è prendersi a cuore gli interessi della comunità. Non è necessario avere una poltrona in parlamento per fare politica, è necessario prendersi cura della collettività”.

Giordano chiude così il ciclo di appuntamenti estivi de La Ragione in Costa Smeralda. Nelle prossime settimane il quotidiano si sposterà al Lido di Venezia con “Voci e Storie a Venezia”, con un ricco programma di ospiti e appuntamenti culturali in occasione della 79. Mostra internazionale d’arte cinematografa. Tutti gli incontri di "Voci e Storie" diventeranno podcast disponibili sulle principali piattaforme di streaming e contenuti fruibili sul sito web de La Ragione www.laragione.eu e su app e social.