Vodafone lancia un'offerta imperdibile per chi ha il telefono fisso in casa

Milano, 23 Febbraio 2023. Siamo tutti ormai abituati a pensare che senza internet - anche in casa propria - non si possa più vivere. In realtà, se ci fermassimo un attimo a osservare quello che accade intorno a noi, capiremmo che ci sono una miriade di persone a cui il collegamento internet non interessa affatto. E Vodafone ha deciso di pensare proprio a loro lanciando un’offerta davvero imperdibile.

Tutto Facile Fisso: l’offerta per la linea voce domestica

Si chiama Tutto Facile Fisso ed è la nuova offerta dalla compagnia telefonica che prevede una tariffa solo voce. In sostanza, l’offerta solo voce Vodafone permette di avere minuti illimitati per chiamare tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

Il piano tariffario è attivabile al costo mensile di soli 18,90 euro, ma per chi è già cliente Vodafone su rete mobile il prezzo dell’offerta è scontato a 14,90 euro.

Con l’attivazione, inoltre, si riceve a casa anche il telefono Vodafone Classic, all’interno del quale va installata la SIM che permette di fare e ricevere chiamate. Il costo di attivazione dell’offerta è di 29 euro, prezzo in cui è incluso l’intervento del tecnico incaricato di installare il telefono e di configurare la SIM. Ciò vuol dire che non dovrete fare niente in autonomia.

Il telefono Vodafone Classic ha un costo che è suddiviso in rate mensili di 3 euro per 24 mesi, addebitate direttamente in bolletta. Se doveste avere la necessità o il desiderio di disattivare il servizio prima della scadenza dei 24 mesi, dovrete pagare 19 euro per coprire i costi di disattivazione, più l’importo delle rate residue non pagate. Vodafone, in questo caso, mette a disposizione un doppio metodo di pagamento: saldare la cifra in un’unica soluzione, oppure farlo a rate.

Quali altri servizi sono inclusi

Con la tariffa Tutto Facile Fisso si ha accesso gratuitamente al servizio di segreteria telefonica e a un servizio di assistenza dedicata, in grado di intervenire in caso di guasti o problemi.

E per rendere ancora più completo il piano tariffario, la compagnia telefonica mette a disposizione anche l’opzione Fissi Internazionali, un servizio aggiuntivo che consente di chiamare gratuitamente in oltre 30 Paesi del mondo e comunicare a prezzo scontato in altri 16.

Ovviamente esiste anche la possibilità di non attivare quest’ultima possibilità, ma in questo caso le chiamate all’estero saranno addebitate a consumo, con tariffe differenziate a seconda dello Stato di destinazione della telefonata.

Come passare a Tutto Facile Fisso

Passare a Tutto Facile Fisso e fare perciò telefonate nazionali senza limiti sulla rete Vodafone è molto semplice: si può procedere con l’attivazione online oppure fissare un appuntamento con un consulente dell’operatore telefonico.

Se deciderete di farlo vi basterà lasciare un recapito per ricevere una telefonata da un esperto che risponderà a tutte le domande riguardo al piano tariffario e procederà con l’inoltro della domanda di attivazione.

In conclusione, Tutto Facile Fisso è l’offerta ideale per chi fa spesso telefonate ma non ha bisogno di una connessione a internet.

