Voice Tec: oltre gli orizzonti dell’arredo

L’azienda ha saputo imporsi sul mercato grazie a prodotti innovativi e fortemente personalizzabili come Texture.

Voice Tec fa sì rima con ricerca e sperimentazione, ma anche, più semplicemente, con cose belle, affidabili e uniche.

Spresiano (TV) 31/01/2023. Nata da un’opportunità imprenditoriale e da un’idea, l’idea di andar oltre lo standard per riscoprire l’aspetto artigianale dei prodotti di arredo, l’azienda di Treviso ha saputo declinare la produzione non standardizzata in ambito industriale, portando alla riscoperta dell’unicità tipica delle botteghe artigianali.

“Nel 2007, ho colto un’occasione spinta dal desiderio di creare nuovi prodotti in un mercato caratterizzato dal minimalismo e dalla carenza di personalità”, racconta Anna Ubalducci, titolare di Voice Tec. Dopo i primi anni di assestamento quest’idea si è sviluppata “Abbiamo sfruttato il fatto di poter operare in un’area particolarmente conosciuta per la produzione di componentistica per il settore del mobile, stringendo partnership con altre aziende che ci permettessero di accedere alle numerose strutture capaci di produrre a livello industriale il frutto delle nostre idee. Così è nata Texture: una superficie 3D termoformata per pannelli altamente materica che può essere customizzata per le esigenze dei nostri clienti, che offre infinite possibilità di personalizzazione e che permette di decorare spazi interni ed esterni dando libero sfogo alla creatività”.

Grazie a Texture, l’arte e il design incontrano la resistenza e la versatilità per andare incontro a ogni tipo di esigenza. “Il nostro è un prodotto laminato estremamente materico che regala una forte percezione tattile”, spiega Ubalducci. “Si tratta di pannelli decorativi che, grazie alle tecnologie che utilizziamo per crearli, forniscono la tridimensionalità tipica dei bassorilievi, fino a regalare anche un effetto legno estremamente innovativo. La cosa sorprendente del nostro tipo di produzione è che questi elementi, che possono coprire l’arredo di ogni tipo di stanza, danno al cliente la possibilità di essere lavorati ulteriormente e di essere personalizzati secondo i bisogni di ognuno. Infatti, per noi è molto importante che la produzione di una Texture sia frutto di un lavoro ragionato col cliente stesso, in modo che il risultato finale soddisfi a pieno le aspettative di ognuno”.

Così, negli anni, Voice Tec è riuscita ad affermarsi nel settore dell’arredo grazie a un’identità aziendale che si è ben consolidata permettendoci di dialogare con aziende di primaria importanza nel mondo del design (Molteni, Poliform, Luxottica) . “Oggi lavoriamo soprattutto con grandi industrie, ma anche con realtà artigianali grazie alla nostra rete di distribuzione in partnership con importanti magazzini in Italia e nel mondo che ci consente di distribuire Texture per dar vita a grandi e piccoli progetti di arredo”, dichiara la titolare. “Cerchiamo di impostare la nostra attività come se fosse un laboratorio di idee, caratterizzato dalla condivisione di esperienze diverse e dalla dinamicità tipica dei settori creativi. Le sensibilità che raccogliamo per dare vita a prodotti che si adattano a infinite forme e colori, sono le stesse che muovono i processi creativi nel mondo del design e della moda. Certo, non è facile stare al passo di un settore in perenne evoluzione, ma noi abbiamo sempre accolto con determinazione questa sfida e sempre lo faremo”.

A testimoniare la forte passione che accompagna l’attività di Voice Tec c’è sicuramente il continuo investimento di risorse in materiali, che inseguono, dove è possibile, la ricerca della sostenibilità ambientale, e in strutture: la sede è un perfetto esempio di avanguardia, con spazi dedicati all’amministrazione, ai laboratori per la prima lavorazione, allo stoccaggio e alla messa in mostra dei prodotti.

“Nel prossimo futuro ci saranno delle novità”, conclude Ubalducci. “La nostra identità sta suscitando sempre maggiore interesse, e noi da sempre crediamo che le cose si possano migliorare solo attraverso il lavoro e la crescita del gruppo”.

https://www.voicetec.it/