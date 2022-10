Vola con Maldarizzi: la nuova BMW X1 presentata in Aero Club

Domenica 9 ottobre si è svolto l’evento BMW: test drive, volo Bari-Trani-Bari e brunch in terrazza

Bari, 11 ottobre 2022. Maldarizzi Automotive ha invitato i suoi clienti a vivere un’esperienza unica: è stata presentata la Nuova BMW X1 in anteprima presso l'Aero Club Bari in Viale Enzo Ferrari, nell'Aeroporto Internazionale Karol-Wojtyla. Domenica 9 ottobre si sono svolti i test drive della nuova vettura BMW e i clienti hanno potuto godere di un volo esclusivo BARI-TRANI-BARI per ammirare la bellezza delle città della costa pugliese con i piloti certificati dell'Aero Club Bari. Un'avventura di bellezza e libertà riservata a pochi. La presentazione dell’auto è stata seguita da un brunch in terrazza, un modo per fare rete tra appassionati di motori. “In questo momento servono ali importanti per volare, quindi che cosa c’è di meglio di un volo? La nostra famiglia e azienda multibrand è sempre impegnata per il territorio, rappresentando un punto di riferimento per il sud Italia” ha commentato Rossella Maldarizzi della Maldarizzi Automotive.

Torna la tanto attesa terza generazione della BMW e crescono le dimensioni: lunghezza di 4,5 metri, larghezza 1,84, altezza 1,64 e passo di 2,69 metri, con un design che vede fari anteriori a LED piatti e a forma di doppia "C" di contorno al doppio rene, verticale e di dimensioni importanti. Grandezze che comunque le permettono di restare nel mondo dei modelli medi e non di taglia grande. Migliora la praticità del nuovo modello, cresce la capacità del bagagliaio con 35 o 50 litri in più di prima: 540 litri in configurazione normale o 1.600 litri quando si abbattono i sedili posteriori.

Il profilo aggressivo è caratterizzato dai fari "allungati” e dai cerchi fino a 20", i più grandi mai montati su una X1. L'interno è caratterizzato dal Display Curvo con Operating System 8, che vede in un blocco unico lo schermo dell'infotainment da 10,7 pollici e il cruscotto digitale da 10,25 pollici davanti al guidatore, compatibile anche con Apple CarPlay e Android Auto. L’interfaccia è completamente digitalizzata, bellezza e sicurezza sono in primo piano grazie al software che offre numerosi assistenti alla guida.

Un altro elemento di stile è il bracciolo centrale sospeso, con il selettore del cambio di tipo shift-by-wire e le modalità di guida. Si può ammirare la nuova X1 dalla Maldarizzi con la motorizzazione mild hybrid 48V a benzina, con un 2.0L quattro cilindri da 218 CV per la sua versione xDrive23i e tra qualche mese arriverà anche la versione full electric.

Contatti: https://www.maldarizzi.com/