'Volere è potere', il nuovo podcast di interviste de La Ragione

Da oggi sulle principali piattaforme di streaming è disponibile 'Volere è potere', il nuovo podcast di interviste del quotidiano La Ragione condotto dal direttore Fulvio Giuliani. Ogni episodio vedrà come protagonista un volto del nostro Paese: dal management all'editoria, dallo sport allo spettacolo e tanto altro. Il primo episodio, direttamente dal ciclo di incontri estivi organizzati da La Ragione, 'Voci e storie a Porto Cervo', è dedicato a Filippo Magnini e Giorgia Palmas. In una inedita e profonda chiacchierata con il Direttore Giuliani, la coppia si racconta senza filtri, toccando aspetti diversi delle loro carriere e della loro vita privata.

Filippo Magnini incanta con i ricordi dei due titoli mondiali del 2005 e 2007, ma soprattutto con il 'dietro le quinte'. Non li chiama 'sacrifici', ma 'scelte' di vita. Al suo fianco Giorgia Palmas, lontana dal cliché di una categoria tutta leggerezza e apparenza. Senza di lei, non solo non esisterebbe un grande duo, ma forse il due volte campione del mondo dei 100 metri stile libero non sarebbe l’uomo di ora. Nella sua battaglia contro le accuse di doping, Giorgia Palmas ha avuto, infatti, ruolo fondamentale. Tra i protagonisti dei prossimi episodi l’attrice e scrittrice Giorgia Surina e due dei volti più noti del management italiano, l’Ad di Microsoft Italia, Silvia Candiani, e l’Ad di Ibm Italia, Stefano Rebattoni.

Il podcast 'Volere è potere' è disponibile su Spotify ed Apple Podcast https://app.singlelink.co/u/volereèpotere.