Voli Nuova Zelanda, la compagnia di bandiera pesa i passeggeri

La Air New Zealand, compagnia di bandiera neozelandese, pesa i passeggeri prima che si imbarchino sui voli internazionali. Un'iniziativa molto particolare, che sarà utile a stabilire il peso medio dei passeggeri in modo da poter risparmiare carburante in futuro. Tuttavia, non sarà obbligatorio pesarsi e comunque il verdetto della bilancia verrà registrato in modo anonimo in un database e non sarà visibile al personale della compagnia aerea o agli altri passeggeri, come riferito dalla stessa Air New Zealand.

Non è la prima volta che la compagnia adotta una misura simile, visto che già nel 2021 pesava i passeggeri che dovevano imbarcarsi sui voli domestici. "Ora che i viaggi internazionali sono di nuovo in funzione, è il momento di iniziare a pesare i passeggeri", ha dichiarato la Air New Zealand in un comunicato stampa, precisando che la bilancia ai gate di alcuni voli in partenza da Aucklad è operativa dal 29 maggio al 2 luglio.

Il portavoce della compagnia aerea, Alastair James, ha spiegato che conoscere il peso di tutto ciò che si trova sugli aerei, compresi i passeggeri, è un "requisito normativo". "Sappiamo che salire sulla bilancia può essere scoraggiante - ha ammesso - Ma vogliamo rassicurare i nostri clienti che non c'è nessun display che rende i dati visibili", ha detto James. "Con la vostra attenzione, ci aiuterete a volare in modo sicuro ed efficiente ogni volta", ha concluso il portavoce.