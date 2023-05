Volkswagen: crescono le consegne di veicoli elettrici

Volkswagen nel primo trimestre 2023 segna un netto incremento nella consegna di veicoli elettrici rispetto al precedente anno.

Sono stati consegnati ai clienti 141.000 BEV rispetto ai 99.200 del primo trimestre 2022, una quota che rappresenta il 6,9% delle consegne totali rispetto al Q1 2022.

Il 70% delle consegne di veicoli elettrici del Gruppo Volkswagen è attribuibile all’Europa. Forte anche l’andamento del mercato cinese, la seconda area più importante con 21.500 veicoli 100% elettrici consegnati, quasi il doppio rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

I modelli BEV più apprezzati nel primo Q1 2023 del Gruppo Volkswagen

● Volkswagen ID.4 / ID.5

● Volkswagen ID.3

● Audi Q4 e-tron

● Skoda Enyaq iV

● Audi e-tron / Q8 e-tron.

Hildegard Wortmann, Membro dell'Extended Executive Committee del Gruppo Volkswagen con responsabilità per le Vendite ha dichiarato: "Abbiamo iniziato l’anno gettando basi solide per i veicoli 100% elettrici, con un +68% in Europa e raddoppiando le consegne negli Stati Uniti.

Nei giorni scorsi, al Salone dell'Auto di Shanghai, abbiamo dimostrato come stiamo rispondendo alle sfide che dobbiamo affrontare in questo segmento in Cina, e già a marzo abbiamo registrato un incremento delle vendite rispetto allo scorso anno.

La Volkswagen ID.7, appena presentata, ci darà ulteriore slancio in tutti i principali mercati. Continueremo a puntare al nostro ambizioso obiettivo, cioè far sì che quest'anno circa un veicolo su dieci consegnati a livello globale sia un BEV".

Anche il portafoglio delle auto elettriche ordinate in Europa Occidentale resta elevato, con oltre