Volkswagen ID.7: anteprima mondiale per la berlina elettrica

Fino a 700 km nel ciclo WLTP, la nuova Volkswagen ID.7 è una berlina elettrica concepita per affrontare lunghi viaggi

Volkswagen ID.7 è una berlina elettrica che nasce per i lunghi viaggi, grazie a un’autonomia da record. Un frontale completamente carnaio, fari a LED e una sottile striscia luminosa che collega i gruppi ottici anteriori, evidente la notevole cura aerodinamica riservata a un’auto elettrica fuori dal comune.

Un’efficienza da record, un coefficiente di resistenza aerodinamica pari a 0,23, la nuova Volkswagen ID.7 ha una lunghezza di 4.961 mm ed un passo di 2.966 mm.

Una tecnologia premium, persino il tetto panoramico può essere comandato attraverso un comando vocale passando da una “tonalità” trasparente a una oscurata.

Inedita è la strumentazione, la plancia ha un design minimal, tramite l’head-up display con realtà aumentata di serie, il pilota può controllare e accedere a diverse informazioni, comprese quelle del sistema di navigazione satellite.

Efficiente e sicura, la nuova ID.7 è dotata di avanzati sistemi di assistenza alla guida tra cui il Travel Assist che fornisce assistenza per il cambio corsia in autostrada a partire da 90 km/h, utile il parcheggio con funzione Memory, via app il conducente può controllare la vettura che effusa una manovra fino a 50 metri.

Volkswagen ID.7: motori, prestazioni, autonomia

Due le versioni inizialmente disponibili, Pro e Pro S, la ID.7 nasce sulla piattaforma MEB ed è dotata di un nuovo sistema di trazione, la potenza del motore elettrico è di 286 cavalli, due le versioni di batteria.

La ID. 7 Pro ha un pacco batteria da 77 kWh e supporta una potenza di ricarica fino a 170 kW, mentre la ID.7 Pro S ha una batteria da 86 kWh per una capacità di ricarica fino a 200 kW.

La ID.7 Pro percorre fino a 615 km con un solo pieno di energia, la ID.7 Pro S fino a 700 km (per entrambe il consumo è calcolato nel ciclo WLTP).