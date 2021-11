Volo salva-vita dell'Aeronautica Militare, neonato trasportato da Alghero a Roma

E’ stato un Falcon 50 del 31esimo Stormo dell'Aeronautica Militare il velivolo che ha trasportato la notte scorsa, con estrema urgenza, un neonato di soli 8 giorni di vita da Alghero a Roma. Il piccolo paziente, precedentemente ricoverato presso l’Ospedale Civile S.S. Annunziata di Sassari e trasportato a bordo dell’aereo militare, è atterrato a Pratica di Mare (Roma) poco dopo le 2. Da qui il neonato ha poi proseguito il viaggio in ambulanza verso l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Il Falcon 50, decollato dallo scalo di Ciampino ha raggiunto, dopo circa un’ora di volo, l'aeroporto di Alghero dove, nel rispetto delle misure precauzionali connesse all'emergenza sanitaria Covid-19, ha effettuato l'imbarco del piccolissimo paziente, accompagnato da un’equipe medica.

Il volo salva-vita, richiesto dalla prefettura di Sassari, è stato immediatamente coordinato dalla sala situazioni di vertice del comando della squadra aerea, la sala operativa dell'Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di disporre e gestire questo tipo di missioni attraverso l'attivazione di uno dei velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, in varie basi militari, per questo genere di necessità. I reparti di volo A.M. sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare con la massima tempestività, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze.