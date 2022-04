'Volodymyr Zelensky. Lottare per il futuro', esce il 18 maggio la prima biografia

Di Gallagher Fenwich, per l'opera un grande lancio internazionale in contemporanea in 12 Paesi

Esce il 18 maggio "Volodymyr Zelensky. Lottare per il futuro" (Libreria Pienogiorno) di Gallagher Fenwich, prima e attesa biografia del presidente dell’Ucraina, con i contributi e le testimonianze di famigliari, amici e membri del suo entourage, oltre che di storici e analisti politici di primo piano. Per l'opera è previsto un grande lancio internazionale, in contemporanea in 12 Paesi.

I diritti d'autore saranno devoluti a 'Mict', per il sostegno dei profughi dell’Ucraina.

"L’Ucraina sta combattendo contro un invasore per difendere non solo la sua libertà, ma il sogno europeo" le parole di Volodymyr Zelensky, raccontato nella biografia.

"L’Europa non è là fuori, da qualche parte - sono ancora le parole del presidente ucraino - l’Europa è proprio qui, nella nostra mente, nei nostri pensieri. È il nostro sogno: stare con tutti gli europei, essere uguali a loro, perché già lo siamo. Gli adulti di oggi non perdoneranno mai quello che è successo, ma vale comunque la pena lottare per i bambini e le generazioni future".

A firmare quest'opera è Gallagher Fenwich, giornalista che ha coperto come inviato molti fronti di guerra e diretto la redazione in lingua inglese di France 24.