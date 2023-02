Volontariato, missioni estero e progetti in Italia: nasce 'Wecare'

Missioni all'estero, per costruire case e scuole; accanto a progetti in Italia, per dare sostegno a senzatetto, famiglie in difficoltà e anziani soli: due enti non profit, 'Missioni' e 'Sosteniamoci' uniscono le forze e danno vita a una nuova organizzazione, 'Wecare', con sede a Roma.

Perù, Ecuador, Argentina e Ruanda le destinazioni dei progetti all'estero, realizzati con il supporto di centinaia di volontari, per lo più giovanissimi. A partire, da 15 anni a questa parte, sono ogni anno circa 450 persone, 400 dei quali ragazzi tra i 15 e i 23 anni. Una volta a destinazione, il gruppo, formato da decine di coetanei, lavora insieme alla realizzazione di case, scuole o strutture sportive.

"E' un'attività che coinvolge tantissimo, perché il lavoro è tanto, a volte faticoso, ma lo si fa a stretto contatto con le persone locali, con le famiglie che aiutiamo. Quindi si ha la percezione di faticare, ma allo stesso tempo si riceve molto emotivamente", racconta all'Adnkronos Filippo Masetti, oggi a 26 anni program manager di 'Wecare', ma con un lungo passato da volontario, iniziato con il primo viaggio dieci anni fa. Non è un caso che i giovani che partono vogliano tornare: "Abbiamo una percentuale di ritorno vicina all'85%: chi fa un viaggio quasi sempre negli anni successivi riparte", riferisce Masetti.

Tornare anno dopo anno non era però sufficiente per i giovani e così col tempo ai progetti all'estero si sono affiancati quelli in Italia, per avere una continuità nell'esperienza di volontariato. A Roma l'associazione ha aperto un centro diurno in piazzale degli Eroi, dove i senzatetto della zona del Vaticano dalle 8 alle 18 possono trovare docce, lavatrici e luoghi dove riporre i loro averi. C'è poi un'area per il tempo libero, in cui guardare film, leggere libri e intrattenersi con i volontari che prestano servizio. I volontari di 'Wecare' si occupano poi di preparare e distribuire direttamente a casa delle persone pacchi alimentari: sono duecento le famiglie, metà a Roma e metà a Milano, aiutate ogni mese.

Fondendosi in 'Wecare', gli enti 'Missioni' e 'Sosteniamoci' puntano ad aumentare la portata del loro messaggio, quello di "aiutare le comunità in difficoltà attraverso iniziative volte a risolvere problemi specifici, come il diritto alla casa, alla sport e all'istruzione, lavorando a stretto contatto con le comunità locali e costruendo relazioni permanenti, per avere un impatto positivo duraturo".