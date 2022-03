Volpato (Banca Mediolanum): 'Opportunità investimento in questo periodo di incertezza'

“Se abbiamo avuto l’accortezza di investire in modo diversificato con un orizzonte temporale coerente con le nostre esigenze, situazioni come queste rappresentano un’opportunità di investimento”. Così Stefano Volpato, direttore commerciale di Banca Mediolanum in occasione dell’evento “Uno sguardo al futuro”, organizzato all’Università Bocconi di Milano.

Un’occasione per confrontarsi e parlare del momento difficile che stiamo attraversando con una pandemia non ancora lasciata del tutto alle spalle e una guerra appena iniziata, per questo Volpato sottolinea: “Dobbiamo renderci conto che ognuno di noi è un cittadino e un padre di famiglia. In questo momento la preoccupazione e l’apprensione per quanto sta succedendo è comprensibile e giusta”.

Nel mondo finanziario un momento di incertezza può, però, diventare un’occasione per gli investitori e per spiegarlo Volpato utilizza un paradosso: “La Borsa è come un negozio che si svuota quando ci sono i saldi mentre si riempie quando i prezzi sono al massimo. È un paradosso che la dice lunga su come dobbiamo interpretare una situazione come questa che dal punto di vista umano è un grande dramma ma dal punto di vista dell’investitore rappresenta un’opportunità da non farsi scappare”.