Volvo Trucks leader nel mercato dei camion elettrici

Volvo Trucks conferma la sua leadership di mercato nel segmento dei camion elettrici pesanti.

Commercializzati in 38 paesi, Volvo Trucks ha venduto lo scorso anno, nel 2022, oltre 4.300 camion elettrici in tutto il mondo, una fetta di mercato che lo scorso anno è cresciuta sensibilmente, oltre il 200% (camion superiori alle 16 tonnellate).

Volvo Trucks ha iniziato a produrre autocarri con alimentazione completamente elettrica nel 2019, il brand scandivano attualmente offre la più ampia gamma di modelli elettrici nel settore, sei i suoi prodotti, tutti in grado di ricoprire le diverse esigenze di trasporto merci, dall’utilizzo all’interno delle città a quello extraurbano.

Roger Alm, Presidente di Volvo Trucks conferma la determinazione del brand svedese, nel proseguire su questa strada, la forte posizione di mercato occupata nel 2022, spingerà Volvo a incrementare la propria offerta, puntando a realizzare entro il 2030, il 50% delle vendite globali con nuovi camion elettrici.

Vista la qualità e la tipologia di trasporto dei clienti Volvo Trucks, secondo Alm, sarà possibile elettrificare quasi la metà di tutta la gamma, vale a dire per una distanza inferiore ai 300 km.

Roger Alm, Presidente di Volvo Trucks: “Siamo determinati a guidare la trasformazione dei camion elettrici e la nostra posizione di leader di mercato nel 2022, non solo in Europa, ma anche in Nord America, è la prova che stiamo facendo proprio questo. Nonostante il mercato per i camion elettrici sia ancora piccolo, la tendenza è chiara: molti dei nostri clienti stanno ora iniziando il proprio passaggio all'elettrico. Intendiamo essere il catalizzatore di questa transizione e puntiamo a fare in modo che il 50% delle nostre vendite globali di nuovi camion sia elettrico entro il 2030. Ora abbiamo un portafoglio di prodotti in grado di coprire la maggior parte di esigenze di trasporto per tutti i tipi di clienti. Osservando i modelli di flusso delle merci, è possibile elettrificare quasi la metà di tutti i trasporti con la nostra gamma di veicoli elettrici. La nostra missione è supportare i nostri clienti affinché questo accada”.

Volvo Trucks ha una quota pari al 32% nel mercato dei veicoli elettrici pesanti.

In Europa, Il Marchio scandinavo nel segmento dei trasporti pesanti elettrici occupa la prima posizione con il 32% di quota di mercato, nel Nord America la metà dei camion elettrici pesanti venduti nel 2022 è firmata Volvo.