Volvo Trucks: leader nel mercato dei veicoli pesanti elettrici

Una leadership solida in Europa e in Nord America, Volvo Trucks guida il mercato dei camion pesanti elettrici

Volvo Trucks è leader nel segmento dei veicoli pesanti elettrici, in Europa e in Nord America,

Con oltre 5.000 camion venduti in 40 paesi, il produttore vedere di camion totalizza un primo trimestre da incorniciare, Volvo Trucks rende ora disponibile la sua gamma anche in nuovi mercati come l’Asia, America Latina e Africa.

Nel primo trimestre 2023 il brand scandinavo ha venduto un totale di 600 veicoli elettrici del peso di 16 tonnellate, più di quanti ne sono stati immatricolati in Europa, un incremento pari a 4 volte lo stesso periodo del 2022.

Volvo Trucks è leader in Nord America nel mercato dei camion pesanti

Un consistente aumento degli ordini anche nel primo quadrimestre 2023, sono stati ordinati 486 camion elettrici per un incremento rispetto allo stesso periodo del 2022 del 141%, lo scorso anno Volvo Trucks ha aggiunto alla sua gamma di autocarri pesanti da 44 tonnellate tre nuovi modelli:

● Volvo FH

● Volvo FM

● Volvo FMZ.

Per soddisfare la sempre più crescente domanda, il Marchio scandinavo sta sta incrementando la produzione in tre stabilimenti: a Göteborg in Svezia, a Blainville in Francia e a New River Valley negli Stati Uniti.

Prevista anche una nuova produzione in Belgio, nello stabilimento Volvo di Ghent.