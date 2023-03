Von der Leyen: "Migrazione sfida europea"

Nel Consiglio Europeo è stato riconosciuto esplicitamente che le migrazioni sono "una sfida europea" che quindi richiede una "risposta europea". Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Bruxelles poco prima delle tre del mattino, al termine del summit.

In materia di migrazioni sono stati decisi "due progetti pilota", il primo dei quali prevede una maggiore protezione delle frontiere esterne, finanziando con risorse Ue un "pacchetto integrato di infrastrutture mobili e fisse, da vetture a torrette di sorveglianza, alla sorveglianza elettronica alle telecamere". Per questo "servono fondi Ue e nazionali". Il secondo è basato sulle "best practice" in materia di "procedure alle frontiere: registrazione, esame delle domande di asilo, come trattare i rimpatri. Europol lo sosterrà".

Inoltre, "i leader hanno deciso di riconoscere reciprocamente le decisioni di rimpatrio", cioè un ordine di rimpatrio emesso da uno Stato membro sarà valido in tutti gli altri, senza dover ripetere la procedura. Si punta poi ad avere una "lista comune" di Paesi terzi sicuri, continua von der Leyen.